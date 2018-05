FODBOLD: AGF-træner David Nielsen var dybt begejsteret for sit hold, der var uden tre stamspillere og den fjerde Daniel A. Pedersen blev skadet under opvarmningen.

- Det er bare et bevis på den kultur, vi har vist i løbet af foråret. Vi lukker OB helt ned og forsvarer os godt, indtil de får et forkert straffespark. Der er alt for kort afstand fra bolden op til den arm, som dommeren dømmer på os.

- Men I havde ikke bolden ret meget?

- Jamen, det her spilles over to kampe og det handler om at gå videre. Vi vidste, at de ville være gode til det med at have bolden, derfor gjorde vi sådan. Når de komfortable på bolden, så bliver de arrogante og glemmer at dække op ved dødbolde. De er sårbare på dødbolde, lang indkast og når vi får tiden til at gå. Selv FCK vil have bolden mindre end OB. Når OB har det godt, så tror de, at de er oven på, så ved vi, at vi kan skræmme dem. Det har vi gjort hver gange, mente David Nielsen.

- Det taler for sig selv, at der er 2000 fans med her i Odense. Det giver energi på banen. Det handlede om at vise, at man ikke havde lyst til at gå på ferie nu og vi får endda lagt på i forhold til de skader, vi fik. Vi har scoret seks mål imod dem. Vi har vist ekstraordinær mentalitet, mente AGf-træneren.