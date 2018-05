Fodbold: Det var nærmest som at beskue en skoleklasse, der bliver sendt på sommerferie, da spillerne og trænerstaben fra OB spadserede gennem presserummet efter kampen.

En del af spillerne forlader nu OB, fordi kontrakterne udløber, mens træner Kent Nielsens kontrakt løber ét år mere.

Alle havde nok den samme lidt tomme fornemmelse, og træneren tog afsæt et andet sted end i den netop afsluttede kamp.

- Ja, vi er skuffede, men den største skuffelse var, at vi ikke kom i det øverste slutspil blandt de seks øverste. Vi lå meget længe mellem nummer fem og syv, og så lod vi det smutte til allersidst.

- Vi kom så meget fint gennem mellemspillet, hvor vi hurtigt fik sørget for, at vi ikke var i nedrykningsfare, og vi gik ind til disse kampe mod AGF med en god fornemmelse. Men de vandt samlet på en større effektivitet, og det handler fodbold i den grad også om.

- På den gode side viste vi dag igen, at vi rent indholdsmæssigt leverer fint i kampene. Vi spillede igen god fodbold, og AGF vælger at modstå det på deres måde. Det er klart, at det ikke er smart at komme bagud så hurtigt mod den type hold. Samlet må jeg konstatere, at det ikke var meget de beskæftigede vores målmand og bolddrenge bag målet med, men de fik altså scoret nok til at slå os, fastslog Kent Nielsen.