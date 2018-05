Emil Nielsen i Skjern-målet blev kongen af Su'vi:t Arena, da GOG tabte med et enkelt mål og nu skal til det vestjyske på onsdag for at forsøge at kæmpe sig til DM-finalen i et tredje opgør mellem de to traditionsklubber.

- Men det skal Gøran ikke lastes for. Det er ikke den brændte chance, der afgjorde kampen. Det var de fire-fem andre oplagte chancer, hvor vi skulle have scoret på Emil, lød det fra backen Frederik Clausen i minutterne efter det højspændte drama, der var en semifinale mere end værdig.

I timeouten var ansvaret for afslutningen lagt på den norske profil, Gøran Johannessen, der imidlertid brændte mod Skjerns Emil Nielsen i målet. Johannessen skulle måske have sendt bolden videre til Lasse Møller, der stod mere oplagt placeret til en afslutning, men sådan blev det altså ikke.

GOG tabte med et mål - 23-24. De gule manglede altså lige den ene scoring, der kunne have sendt dem videre. Og GOG havde chancen, da holdet efter en timeout havde bolden i de sidste 11 sekunder.

I begge tilfælde ville GOG nemlig have været klar til en DM-finale mod BSV, der har halv-badet sig i en finale over to vundne semifinaleopgør mod Aalborg Håndbold.

Det andet semifinaleopgør mellem GOG og Skjern havde det hele. Lige undtagen det, de mere end 1800 tilskuere allerhelst ville have set - et uafgjort resultat eller en sejr til GOG.

120 kilo tunge Emil Nielsen var netop nøglen for gæsterne. Han spillede for at sige det ligeud en elendig kamp, da GOG vandt i Skjern Bank Arena i torsdags.

Fra han gik ind af døren til halkomplekset i Gudme kunne man imidlertid mærke, at det var en tændt Emil Nielsen, der var kommet til Sydfyn. Der var noget, der skulle hævnes. Og det blev det. Tre snuppede straffekast og et fjerde straffekast tvunget op på overliggeren var med til at give GOG'erne et mindre Emil-kompleks - GOG-spillerne gjorde selv Emil Nielsen god.

Tre mål til landsholdsbacken Niclas Kirkeløkke, tre mål til Lasse Møller - heraf to på straffekast - et mål til Frederik Clausen og et mål til Gøran Johannessen viser alt om en GOG-bagkæde, som havde problemer med afslutningerne. GOG-spillerne var simpelt hen ikke dygtige nok ansigt til ansigt med mål-Emil.

GOG-cheftræner Nicolej Krickau kom en anelse sammenbidt ud af omklædningsrummet. Han sagde:

- Det var en god fight. Nu er vi bare fult fokuserede frem mod onsdag. Vi ville selvfølgelig gerne have vundet i dag. Men jeg har hele tiden sagt, at jeg tror på, at vi med tre hårde kampe over seks dage vil have en god mulighed, fordi jeg tror på, at vi har det fysiske overskud med en bredere trup. Vi skal have hevet de sidste ressourcer ud af Skjern.

- Men i tabte til et Skjern på et højere niveau i dag?

- Markus Olsson spillede godt i anden halvleg - der tillod vi lidt for meget. Jeg er ikke tilfreds med, at han fik lov til at komme så tæt på i de sidste 30 minutter. Og Emil stod selvfølgelig godt på mål - det var det helt afgørende. Vi havde muligheder for at lave de mål, der var nødvendige, men de blev ikke udnyttet.