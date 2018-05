Der var følelser og menneskelige udgydelser fra hele den herlige molevit midt på eftermiddagen. Ved Sankt Hans Kirke i Nørregade hørtes de liflige og højtidelige toner fra koncert ude på græsplænen, og få meter derfra i Nørregade troppede de første AGF-fans op med tilråb, der ikke just alle var gået inde i kirkesalen. Men herrens nåde er som bekendt gevaldig.

En af beboerne i Nørregade bemærkede ved synet af de sære udfoldelser fra nogle af fangrupperne: "I gamle dage havde vi lokalopgørene mellem OB og B1909. Der var 25.000 tilskuere, og så vidste man, at der altid var et par tos'ho'er, der kom op at toppes. Men det var så det hele, og når der er så mange mennesker samlet, skal der jo ske noget". Simpelt konstateret.

Per Pedersen, dansk mester med OB i 1989 og en af klubbens bedste angribere nogensinde, troppede op for at støtte sin gamle klub. Per Pedersen kunne glæde sig over, at hans gamle klub Blackburn Rovers netop er rykket op fra tredjebedste engelske division. Der var 27.000 tilskuere til klubbens sidste hjemmekamp, hvor holdet forlængst var rykket op.

OB's største målscorer gennem tiderne, Allan Hansen, var lørdag inviteret til Volkspark Stadion i Hamborg, hvor han blev interviewet på græsset i pausen af Hamburger SV's sidste hjemmekamp i den bedste række i denne omgang mod Mönchengladbach. Det var ret følelsesladet for øjnene af 57.000 tilskuere, beretter vor mand på lægterne. Allan Hansen blev solgt til HSV i 1982 og var med til at vinde mesterholdenes turnering året efter sammen med Lars Bastrup mod Juventus.

Frederik Tingager var meget begejstret for at skifte til 2. Bundesliga-klubben Eintracht Braunschweig i vinter. Eintracht var sidste år tæt på at rykke i Bundesligaen, men nu skal lange Tingager ned og spille 3. Liga. Braunschweig er rykket ned efter den sidste kamp i Kiel mod Holstein, hvor "storkene" vandt 6-2 over Eintracht. Kiel skal spille relegationskampe om oprykning til Bundesligaen mod VfL Wolfsburg, som Braunschweig mødte i lignede kampe sidste sæson. Så hurtigt kan det gå.

Johnny Hansen, der blev dansk mester i 1989 og var med til "Miraklet i Madrid" i 1994, hvor OB sejrede 2-0 ude mod Real, blev præsenteret før kampen. Hansen er nu en ofte set tilskuer på Ewii Park tippede "verdens bedste sejr - 1-0" til OB. Den spådom holdt ikke just længe. Men mon ikke "Røde Johnny" havde headet det forudgående hjørnespark ved AGF-målet væk?

AGF blev den første danske klub, som deltog i en europæisk klubturnering, da klubben kvalificerede sig til den første turnering om mesterholdenes Europa Cup i 1955 efter at være blevet mestre samme år.

Første kamp stod mod de franske mestre og senere finalister Stade de Reims og blev spillet i Idrætsparken i København i september 1955. Franskmændene var et af de bedste hold i Europa dengang og sejrede i København med 2-0, men AGF fik trods alt 2-2 i Reims på mål af Erik Jensen og Henning Bjerregaard.

AGF har været dansk mester fem gange, heraf de fire mellem 1954 og 1960. Det seneste guld blev hentet i 1986 i æraen med målmand Troels Rasmussen, John Stampe og Lars Lundkvist og alle de andre snu fodboldhunde på det hold.

OB takkede før kampen den afgående sponsor Carlsberg for det mangeårig samarbejde i vendinger, som var det nærmest et mangeårigt æresmedlem. Men sponsorkroner er som bekendt nærmest det vigtigste for en klub i disse tider.

Borgmester Peter Rahbek Juel (S), OB-formand og hovedaktionær Niels Thorborg og Divisionsforeningsformand Thomas Christensen, der også sidder med i OB's top, sad sammen på ærestribunen, og den trio er der som bekendt noget magt i. Specielt i disse år, hvor der popper så meget nyt op i Odense.

Formanden for den aktuelt så succesrige håndboldklub Odense HC, Jørn Bonnesen, nød dagen efter indtoget i DM-finalen en fodboldkamp ovre på den anden side af hegnet.

Jørn Bonnesen stødte ind i borgmester Peter Rahbek Juel og gjorde ham diskret opmærksom på, at der næste tirsdag igen er anden DM-finale i Odense. Borgmesteren har en fortid i håndboldhøjborgen Skjern og har siden ofte spillet på veteranholdet i Stjernen Odense.

Tidsudtrækning er den nye sort i dansk fodbold og blev demonstreret igen og igen i AGF. Som ved udskiftningerne. Og af målmand Aleksandar Jovanovic. Mon ikke dommerne snart skal have den uskik som et nyt fokuspunkt og hive nogle gule kort frem?