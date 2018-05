Norge fik VM-prygl af USA. Mandag skal nordmændene bruge point i kampen mod Sydkorea for at undgå nedrykning.

Norge har som Danmark været en fast del af det fineste ishockeyselskab i mere end 10 år, men det slutter måske mandag eftermiddag i Boxen i Herning.

Her venter der Norge en sand gyser mod Sydkorea, og et sløjt norsk VM ender med nedrykning, hvis nordmændene taber i ordinær tid til de undertippere sydkoreanere.

Lørdag fik Norge store klø af USA, der vandt 9-3 over de selvtillidsfattige nordmænd, som ellers åbnede VM hæderligt ved at få point mod både Letland og Tyskland.

Et point fik Norge efter nederlag til Letland i overtid og to mod tyskerne med sejr efter overtid og straffeslag, men siden har det afbudsramte norske mandskab tabt og tabt og tabt. Og tabt.

Og selv om Sydkorea er noteret for seks gange klø og nul point indtil videre, så overlever de med en sejr i ordinær tid over Norge.

I så fald vil begge nationer slutte på tre point, og så tæller indbyrdes kamp, hvilket vil sende Norge ud.

Så galt bør det ikke gå for Norge, der trods fraværet af mange profiler synes at være et stærkere mandskab end VM's asiatiske islæt.

Men pucken er både rund og glat, og sydkoreanerne tankede efter fem gedigne lussinger selvtillid lørdag, da de slap hæderligt fra kampen mod Danmark, som "kun" blev tabt 1-3.

Nordmændene kan op til skæbnekampen måske glæde sig lidt over, at de fik scoret tre mål mod USA efter at være skøjtet af isen uden scoringer i de foregående tre kampe.

Også selv om målene mod USA først faldt, efter at kampen reelt var afgjort.

USA førte 3-0 efter første periode og 7-1 efter anden, inden amerikanerne tog en række udvisninger i tredje periode, hvilket åbnede for norske scoringer.

I gruppe A i København fortsatte Tjekkiet kursen mod kvartfinalen med en 6-0-sejr over Frankrig.