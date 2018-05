Kevin Magnussen havde et lidt kedeligt løb i Barcelona, men det gjorde ham intet efter sjettepladsen.

Sjældent har Kevin Magnussen haft et løb, hvor han var så langt fra begivenhedernes centrum, som han var i søndagens Formel 1-grandprix i Barcelona.

Men det kunne Haas-køreren være aldeles ligeglad med, for han snuppede en sjetteplads og otte point til VM-stillingen.

- Jeg er super glad. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det var helt perfekt, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Danskeren har med 19 point efter fem grandprixer allerede hentet lige så mange point, som han gjorde i 20 løb sidste år.

Den 25-årige Haas-kører indledte løbet i Barcelona som nummer syv med kun de meget stærke kørere fra Mercedes, Ferrari og Red Bull foran sig.

Men efter Kimi Räikkönens (Ferrari) exit kunne danskeren køre sig en enkelt placering op efter et grandprix, hvor han det meste af tiden kørte for sig selv.

- Den position, vi har her, er den bedste, vi kan håbe på. At ligge foran hele midterfeltet og så ligge i ingenmandsland.

- Det er egentlig lidt kedeligt, men det er det fedeste, siger Kevin Magnussen, der plejer at være glad for et godt ræs med overhalinger og andre spektakulære manøvrer.

Danskeren var kun en smule i centrum på første omgang, hvor han kortvarigt så ud til at have problemer med at få greb i banen.

Kevin Magnussen måtte justere bilen lidt, og umiddelbart bag ham spandt Haas-teamkollegaen Romain Grosjean rundt, så han og to andre kørere måtte udgå.

Det var dog ikke danskerens skyld, hvilket kunne aflæses af, at løbskommissærerne ikke fandt anledning til at se episoden igennem.

- Det opdagede jeg ikke noget af. Jeg ved, at der var et crash, men jeg så ikke så meget rundt om mig.

- Jeg fik en rigtig god start, og jeg havde ikke lyst til at kæmpe mod Red Bull, det ville bare forstyrre mit race.

- Jeg prøvede ikke rigtig noget, jeg ville bare forsvare mig så godt, som jeg kunne, mod dem bagved, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Lewis Hamilton (Mercedes) vandt grandprixet i Barcelona og udbyggede forspringet ned til Sebastian Vettel (Ferrari).

Briten har 95 point, mens tyskeren har 78 point.