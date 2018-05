Håbet var særdeles tyndt for Swansea, og søndag blev det en kendsgerning, at den walisiske klub rykker ud af Premier League.

Swansea tabte hjemme 1-2 til Stoke, mens Southampton hjemme tabte 0-1 til Manchester City, som udbyggede pointrekorden til 100 i toppen.

Selv en sejr til Swansea og et nederlag til Southampton i sidste runde i ligaen ville have krævet, at Swansea samtidig indhentede en negativ målscore i forhold til Southampton på ni mål, hvis waliserne skulle redde livet.

Swansea sluttede under nedrykningsstregen med 33 point, mens Southampton, der havde Pierre-Emile Højbjerg med i hele opgøret, sluttede på 36 point.

Samtidig står det klart, at Chelsea efter en skuffende sæson går glip af Champions League i næste sæson.

Chelsea hentede blot et point i de to sidste kampe, da 1-1 mod Huddersfield for nylig blev fulgt op af et nederlag på 0-3 ude mod Newcastle lørdag.

Dermed sluttede Chelsea på femtepladsen med 70 point, og den hovedrige London-klub må altså tage til takke med at spille Europa League i næste sæson.

Liverpool og Tottenham sluttede også den interne kamp om tredjepladsen i ligaen, og her trak Tottenham sig ud som vinder.

Tottenham var på forhånd sikker på deltagelse i Champions League modsat Liverpool, der kunne tabe det på gulvet.

Christian Eriksen og co. deltog i et sandt målorgie i den sidste hjemmekamp i denne sæson på Wembley, hvor Leicester blev besejret 5-4.

Her scorede Erik Lamela tre gange, mens topscorer Harry Kane nettede to gange. Dermed nåede Harry Kane op på 30 ligascoringer efter topscorer Mohamed Salah fra Liverpool.

Liverpool vandt hjemme 4-0 over Brighton i en kamp, hvor Salah scorede sit 32. sæsonmål og dermed slog rekorden for flest scoringer i en sæson.

Tottenham slutter på tredjepladsen med 77 point efter Manchester United, der nåede op på 81 point efter 1-0 hjemme mod Watford.

Liverpool landede på 75 point og sikrede dermed med fjerdepladsen en billet til gruppespillet i Champions League i næste sæson, inden Liverpool senere i maj spiller finale i turneringen mod Real Madrid.

Arsenal sluttede sæsonen af med at give manager Arsène Wenger en sejr i afskedsgave, efter at franskmanden efter 22 år som manager i klubben siger farvel efter sæsonen.

Arsenal vandt ude 1-0 over Huddersfield, der havde klaret frisag i bunden.