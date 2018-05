Her er de to fynske hold i kamp i et tidligere lokalopgør. Søndag var Middelfarts fighter Martin Conley - til venstre - og Peter Kristensen - i midten - med til at vinde i Ringkøbing, mens rødhvide Marienlyst uden skadede Nicolai Kehling gik ned hjemme mod Skovshoved. Arkivfoto: Andreas Bastiansen