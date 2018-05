FODBOLD: Dalum havde mobiliseret sin assistenttræner Morten "Lange" Christensen, der netop er fyldt 39 år og som ikke havde spillet topfodbold i et år.

Men pludselig stod han altså der med sin længde i midterforsvaret ved siden af anfører Rune Corfitzen og indgød sine unge omgivelser ro med simple kommandoer og afleveringer, som dog af og til foregik i slowmotion, fordi han lige skulle i afleveringsflow.

Kampen Kort Dalum-Lyseng 2-1 (0-1)Mål: 0-1 Frederik Søndergaard (8) på flot hovedstød, 1-1 Frederik Humlegaard (86) lægger bolden op i målhjørnet fra 13 meter, 2-1 Alexander Nicolajsen (88) sparker fra kanten af feltet bolden fladt i hjørnet.



Advarsler: Morten "Lange" Christensen, Dalum (60), Lasse Meyer, Lyseng (63), Frederik Humlegaard, Dalum (79).



Dalum: (4-3-3) Rasmus Lund - Jonas Eigaard Andersen (43. Balder Adelgaard), Morten "Lange" Christensen (60. Tobias Gjervig), Rune Corfitzen, Mathias Schilling (74. Christian Mistegaard) - Alexander Nicolajsen, August Nielsen, Rasmus Nyborg Schmidt - Martin Høgstad, Lukas Harder, Frederik Humlegaard.



Tilskuere: 217.



Bedste spillere:



Dalum: Frederik Humlegaard. Lyseng: Frederik Søndergaard



Dommer: Paw Johansen - meget sikker.



Næste kamp: Lørdag 13.00, Brønshøj-Dalum

- Vi havde brug for noget ledelse på banen og nogle markeringer på deres dødbolde, som vi viste de var farlige på. Og vi havde talt om, at vi i de situationer skulle passe på Frederik Søndergaard, og så var det lige akkurat det, der gik galt, forklarede en glad Dalum-træner Anders Nielsen efter 2-1-sejren, der først kom i hus på to mål i de sidste fire minutter i den varme gryde i Dalum.

Efter otte minutter blev et frispark fra venstre sparket højt og hårdt ind i feltet, hvor Frederik Søndergaard nærmest som en elite-gymnast steg op og pandede bolden helt op i det lange målhjørne. Et klassemål. Edderkoppe-spindet er væk det hjørne natten over.

Resten af kampen stod det absolutte bundhold meget lavt, men kæmpede, som havde Lyseng noget at spille for.

Dalums venstr eside med de to hurtig-tog Mathias Schilling og Frederik Humlegård voldte Lyseng problemer, mens Martin Høgstad midt i det flotte drev skal lære sig selv en finte eller to for at overraske sin back.

Rune Corfitzen havde en stor chance ved den bageste stolpe og Frederik Humlegaards lob over keeperen, blev fjernet fra målstregen efter en halv time af Mathias Dyrberg. Umiddelbart efter pausen brændte Lukas Harder en direktør, men så lignede det en kamp, hvor hjemmeholdet ville løbe sig fast.

Morten Lange Christensen blev taget ud for at skabe noget nyt drev med Tobias Gjervig og fordi assistenttræneren var ved at rode sig ud i noget snavs i sammenstødene med den pågående angriber Issa Khareub, der gik tometer-mandens fysik at mærke med et gult kort til følge. En træt Rasmus Schmidt blev rykket ned som stopper.

Men en af de mange bolde ind i Lysengs felt havnede fire minutter før tid hos Frederik Humlegaard, der lagde bolden op i nærmeste målhjørne og to minutter efter vandt den klejne Humlegaard en luftduel, der muliggjorde Alexander Nicolajsens kontrollerede aflslutning tæt op ad stolpen fra kanten af feltet til 2-1.

Den sejr bragte Dalum på seks points afstand af nedrykningsstregen.

- Jeg havde sagt til spillerne, hvordan det er at være i en situation som Lyseng. De kom sent og varmede ikke meget op, men skabte en god stemning hos dem selv, og deres forreste angriber udfordrede os hele tiden, så jeg er meget glad for sejren, sagde Anders Nielsen i jubelhavet på Lars R. Jacobsen Park.