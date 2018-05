Det er ikke overraskende, at færre muslimer er blevet danske statsborgere, siden kravene blev strammet for tre år siden.

Det mener udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), som selv stod bag stramningerne og i næste uge indkalder til forhandlinger for at stramme yderligere.

I efteråret 2014 kom omkring 70 procent af de nye statsborgere fra muslimske lande ifølge Politiken Research. I år er det 21 procent.

Faldet i antallet af muslimer sker dog samtidig med, at Danmark har åbnet for dobbelt statsborgerskab. Derfor er der også en markant stigning af nye danskere fra vestlige lande som USA, Tyskland og Storbritannien.

Støjberg ser tallene som udtryk for, at udlændingestramningerne virker.

- Der er ingen tvivl om, at det er på grund af, at kravene er blevet sat op. For eksempel sprogkrav, at man skal forsørge sig selv, holde sig uden for kriminalitet og bestå nogle test.

- I min optik er der overhovedet ingen tvivl om, at det er langt nemmere at integrere en kristen amerikaner end en muslimsk somalier, siger Inger Støjberg.

I 2015 vedtog Venstre-regeringen sammen med De Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stramninger på indfødsretsområdet.

Der blev indført skrappere krav til sprogfærdigheder i dansk. Der kom også en indfødsretsprøve om danske samfundsforhold, kultur og historie.

Ansøgere skal nu have været selvforsørgende i fire og et halvt år ud af de seneste fem år. Tidligere var der krav om to og et halvt års selvforsørgelse ud af fem år.

Spørgsmål: Den slags stramninger rammer overvejende muslimer?

- Det er klart, kommer man fra helt andre verdensdele, så skal man stramme sig noget mere an for for eksempel at lære sproget, siger Inger Støjberg.

Spørgsmål: Hvordan ser du på udviklingen med, at det hovedsageligt er muslimer, der bliver ramt. Er det positivt?

- For mig handler det udelukkende om, at når man skal have et dansk statsborgerskab, så er der en række krav, man skal opfylde, siger Inger Støjberg.

I næste uge indkalder hun til forhandlinger om yderligere stramninger.

- Jeg har strammet op én gang, og nu kommer der så en stribe opstamninger igen. Folk, der har begået bandekriminalitet, skal ikke have et statsborgerskab, det skal de ikke belønnes med, siger hun.

Desuden skal folk i højere grad være i stand til at forsørge sig selv.

- Formålet med at stramme reglerne er, at et dansk statsborgerskab er noget, man skal række ud efter, siger hun.