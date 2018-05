Silkeborg spillede søndag eftermiddag 2-2 med Lyngby på eget græs.

Resultatet betød et samlet nederlag på 3-4, og dermed møder Silkeborg FC Helsingør i to altafgørende nedrykningskampe.

Taberen over de to opgør rykker direkte ned i landets næstbedste række, mens vinderen møder nummer to i 1. division.

De to scenarier mener Silkeborg-træner Peter Sørensen, at holdet bør være godt nok til at håndtere, da Silkeborg står godt til Helsingør.

- De gange, vi har mødt Helsingør, har vi været bedre end dem. Jeg er sikker på, at vi klarer den, siger Peter Sørensen.

Han indrømmer dog, at det langt fra var ønskescenariet, at Silkeborg endte med at skulle spille om at undgå nedrykning mod Helsingør.

- Det er en stor bet at komme til den yderste kamp om nedrykning. Vi kan glæde os over, at hvis vi kan slå Helsingør, skal vi møde et hold fra 1. division, som jeg også tror på, at vi kan slå, siger Peter Sørensen.

Han ser altså frem mod opgørene mod Helsingør med oprejst pande.

Silkeborg-træneren var da også i store træk tilfreds med opgøret mod Lyngby, hvor holdet kom godt ud til anden halvleg.

- Anden halvleg startede, som jeg ønskede det, hvor vi kom foran to gange. Så kom Lyngby med deres to chancer, som de begge udnyttede flot. Det skulle vi have håndteret bedre. Ellers dominerede vi kampen, siger Peter Sørensen.

Mikkel Vendelbo, der i opgøret mod Lyngby var kaptajn, var ganske enig efter kampen. Han mente, at hjemmeholdet spillede en god kamp.

- Vi havde fuldstændig styr på det, men de fik nogle dumme mål. Det var ikke godt. Jeg synes ellers, at vi spillede en god kamp, siger Mikkel Vendelbo.