Uro

- En sag som denne her giver da anledning til at overveje, om vi bruger vores ressourcer bedst muligt. Vi skal jo være der, hvor de unge er. Dels fordi det kan medvirke til mere ro og orden, og dels fordi nogle af de unge måske har lyst til en sund snak med vores folk, siger hun.

Lørdag aften rykkede politiet ud med flere patruljevogne til stranden , hvor der ifølge politiet befandt sig op mod 200 unge - heraf mange i 14-17 års alderen. Stemningen på stedet var i en periode ond, og enkelte unge blev sigtet for at spytte på betjente og komme med fornærmende tiltale. Flere har kommenteret Dagbladets artikel - dels på netavisen og dels på facebook. De fleste ryster på hovedet af de unge, men enkelte anfægter politiets udlægning af forløbet.

Fredericia: Lørdagens sammenstød mellem unge og politiet på Østerstrand bør få Fredericia Kommune til at overveje at sende flere opsøgende arbejdere på stranden. Det mener viceborgmester Susanne Eilersen (DF).

Nutidens forebyggende indsats blandt unge ligner ikke ret meget den indsats, forældre-generationen voksede op med, forklarer Susanne Eilersen.

- Tidligere var vores medarbejdere på ungdomsklubber og lignende. Men i erkendelse af, at nutidens unge skaber deres egne miljøer, indså man, at vi ikke skulle have folk siddende ét bestemt sted og vente på, at de unge kom til dem: Vi skulle være opsøgende i de unges egne miljøer. Og noget tyder på, at vi måske ikke er opsøgende nok i det miljø, der gav anledning til uro på stranden lørdag aften, siger Susanne Eilersen, som understreger, at hun kun kender sagen fra Fredericia Dagblad.

Hun håber, at alle forældre vil være med i den forebyggende indsats.

- De unge må ikke ende med at opfatte politiet som deres modstandere. Det skal forældrene være med til at forklare dem, siger Susanne Eilersen.