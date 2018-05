Silkeborg og Lyngby spillede søndag eftermiddag 2-2 i returopgøret i Alka Superligaens nedrykningsplayoff.

Dermed vandt Lyngby samlet 4-3 og skal møde Randers FC i to opgør, hvor vinderen sikrer en ny sæson i ligaen.

Den samlede taber skal møde nummer tre i 1. division om en plads i Superligaen i næste sæson.

Anderledes ser det ud for Silkeborg, som møder FC Helsingør.

Den samlede taber af de to opgør rykker direkte ned i 1. division, mens vinderen kan se frem til to kampe mod nummer to i 1. division om en billet til den bedste række.

Efter en meget låst første halvleg bragte Silkeborg sig foran med både ét og to mål efter pausen, men Lyngby-spillerne holdt hovederne kolde og fik vendt opgøret.

Det var småt med chancer i en første halvleg, hvor begge hold havde fokus på at stå kompakt på banen. Gustav Dahl tegnede sig for hjemmeholdets farligste forsøg på frispark.

Jesper Christjansen fik Lyngbys bedste mulighed, da han høvlede en ellers lovende mulighed over mål.

I anden halvleg kom der anderledes gang i kampen. Silkeborg skulle kun bruge et kvarter på bringe sig foran 2-0. Først kunne en helt umarkeret Gustaf Nilsson dreje bolden i nettet til 1-0.

Kort efter var Vladimir Rodic hurtigt over en retur, som offensivspilleren let kunne sparke i kassen til 2-0. Glæden varede dog kort for Silkeborg.

Lyngby skulle blot bruge tre minutter på svare igen.

Med en dybdebold fandt Jeppe Kjær en træfsikker Adam Sørensen, som køligt lagde bolden i mål. Dermed var der balance i regnskabet over de to kampe.

Lyngby var dog ikke færdige. Med ti minutter igen kom afgørelsen, da Jesper Christjansen scorede det livsvigtige 2-2-mål. Efter en flot bold i dybden driblede han forbi Peter Friis Jensen og sendte bolden i mål.