Topholdet fra Svendborg var på besøg i Nr. Broby, og det løb ganske stille af i første halvleg, efter Martin Madsens mål, som bragte gæsterne i front efter blot fem minutter.

"Vi var slet ikke venner med fodbolden i første halvleg, hvor FC Broby havde mange gode chancer og stressede os ret effektivt, så spillet kom aldrig til at køre som vi ønskede det, men det ændrede sig efter pausen, udtalte en glad og lettet træner fra S.f.B., Jesper Jensen, efter kampen

Han havde da også grund til at være tilfreds for i anden halvleg satte gæsterne dagsordenen, og på to mål af Magnus Schou, og et enkelt af Søren Vogsen, kunne turen gå hjem til grillen på terrassen under solen et sted i Svendborg (hol)