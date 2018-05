Den danske golfspiller Lucas Bjerregaard sluttede på femtepladsen i European Tour-turneringen Rocco Forte Open på Sicilien og indkasserer en check på godt 315.000 kroner i præmiepenge.

Turneringen blev vundet af svenske Joakim Lagergren.

Danskeren lå på en delt førsteplads efter turneringens to første runder, men på lørdagens tredje runde dumpede han ned som nummer fire, da han fik en dårlig start med en bogey på første hul.

På søndagens fjerde og sidste runde gav det allerførste hul igen problemer for danskeren, og han måtte indkassere en bogey. Det samme måtte han på det 18. og sidste hul.

Det sendte Bjerregaard tilbage i feltet, efter han længe havde ligget bare et slag under par efter den førende.

Banens par er på 71 slag, og med fire birdies og de to bogeys gik Lucas Bjerregaard runden to slag under, og det var nok til at sikre ham femtepladsen.

Samlet for de fire runder i turneringen gik danskeren 14 slag under, og det var kun to slag efter førstepladsen

Jeff Winther endte på en delt 14.-plads, efter at han for anden dag i træk gik en fornem runde med fem slag under. Han præsterede fire birdies og en eagle på søndagens fjerde runde.

De tredje tilbageværende dansker i turneringen, Thomas Bjørn, sluttede som delt nummer 41.

Rocco Forte Open er tidligere blevet vundet af danske Thorbjørn Olesen i 2012.