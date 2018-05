Læge, professor og leder af Dansk Center for Aldringsforskning Kaare Christensen udgav i 2016 en bog om aldring. Nu er boget blevet udgivet i Kina, og Kaare Christensen har været på forsiden af en kinesisk avis med et dagligt oplag på 800.000.

Hvad, den fynske aldersforsker dog ikke havde forventet, var, at en kinesisk avis med et oplag på 800.000 daglige læsere ville fatte interesse for hans forskning og skrive en forsideartikel i forbindelse med den kinesiske bogudgivelse.

Derfor var det ikke en fjern tanke for professor og leder af Dansk Center for Aldringsforskning Kaare Christensen, som i mange år har arbejdet sammen med kinesiske forskere, at han skulle oversætte sin populærvidenskabelige bog "Skarpe hjørner & runde dage" fra 2016 til kinesisk og forsøge at få den udgivet i Kina.

Kaare Christensens bog beskriver, hvad der sker med vores kroppe og sind, når vi bliver ældre. Gennem bogen er der fotografier af danske kendisser i forskellige aldersgrupper, som læseren kan sammenligne med.

Så da Kaare Christensen for første gang blev præsenteret for idéen om at oversætte bogen og udgive den i Kina, tænkte han, at der skulle laves meget om, for at den ville blive relevant for kineserne. For eksempel var han overbevist om, at der måtte findes kendte kinesiske pendanter til de danske.

- Men der sagde de: nej. For de er mere interesserede i at se, hvordan vi ser på det at blive gammel i Danmark, fortæller Kaare Christensen.

Den største forskel mellem danskerne og kineserne, når det kommer til alder, er ifølge Kaare Christensen, at kineserne hurtigt kommer til at føle sig gamle.

- Der er stadig mange kinesere i alderen 40 til 50 år, der mener, de er gamle. Sådan er det bestemt ikke i vores kultur. Der er det lige før, vi er ovre i benægtelse, når vi når den alder, siger Kaare Christensen.

I første oplag udkommer den kinesiske version af Kaare Christensens bog i beskedne 800 til 1000 udgaver. Professoren håber dog, at forsideartiklen i Chinese Life Science Post vækker kinesernes interesse:

- Jeg håber selvfølgelig, at der er rigtig mange, der læser artiklen og bestiller bogen, siger han.