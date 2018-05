3 / 4

Charlotte Søndergaard, Nabben: Vi har en god skole, der er god til at age hånd om problemer med for eksempel læsevanskeligheder. Jeg har selv to børn, der har fået hjælp og kom videre i gymnasiet. Der er også et lokalråd, der gør meget for at holde gang i byen og arrangere sammenkomster. Jeg har boet ved Nabben siden 1999 og kører gennem Haarby hver dag, handler her og går til frisøren. Men det er synd, at tre banker er lukket. Det er lidt træls i forhold til, at der er mange ældre, der har svært ved at lære at bruge netbank. Ellers er der alle ting, og jeg kan købe det, jeg har brug for her i byen. Jeg har sjældent brug for at tage andre steder hen. Foto: Lise Wolf