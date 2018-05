Hersnap: Hvor mange gylletankbiler er der plads til på de små veje omkring Dalby og Hersnap?

Det er et af punkterne, Miljø- og Teknikudvalget på tirsdag skal diskutere, når udvalget behandler en ansøgning fra landmand Brian Christiansen ved Hersnap, der vil udvide sin produktion fra 10.000 slagtesvin til 25.000 slagtesvin om året.

- Jeg har en kompagnon, der har søerne (hungrise, der bruges til avl, red), og så passer det med, at jeg kan fede alle de smågrise, han laver, i stedet for at han skal sælge dem til Tyskland, fortæller Brian Christiansen, der regner med, at hvis han får lov til at udvide produktionen, skal han ansatte en ekstra medarbejder.

Fra 10.000 til 25.000 slagtesvin Brian Christiansen har ansøgt om at få lov til at bygge tre nye staldanlæg, så hans produktionsanlæg udvides fra 1795 kvadratmeter til 4570 kvadratmeter.Ved siden af staldene skal der opføres en ny gyllebeholder med fast overdækning med en kapacitet på 6000 kubikmeter og to nye kornsiloer på hver 1500 kubikmeter.



Staldene skal opføres med delvist spaltegulv og i samme farvenuancer som de eksisterende stalde.



For at mindske staldenes aftryk på det lokale miljø, vil der rundt om staldene blive plantet et skærmende plantebælte.

- Og det bevarer jo også danske arbejdspladser på slagterierne, når svinene bliver slagtet i Danmark, forklarer Brian Christiansen.