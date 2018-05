Hindevad: Det er et særsyn, at 22 gamle jaguarer fiser rundt på de nordfynske landeveje.

Men det skete søndag formiddag på Mors Dag. Den fynske afdeling af Jacuar Club of Denmark havde inviteret medlemmer af klubben fra hele landet på rundtur i det nordfynske landskab.

En gammel kending stod for rundvisningen ved Gyldensteen Strand, Glavendruplunden og Kongsdal Åben Have - nemlig tidligere turistchef i Nordfyns Kommune Roar Møgelbjerg. Roar Møgelbjerg var blevet spurgt, om det kunne lade sig gøre at få lov til at nyde de populære destinationer fra de gamle britiske køretøjer.

- Jeg blev for noget tid siden kontaktet af formanden for den fynske afdeling, Jørgen Findsen, der spurgte, om jeg kunne stå for noget rundvisning. Og der var jeg jo egentlig stoppet som turistchef, men når gamle cirkusheste dufter savsmuld, så er det svært at sige nej, siger Roar Møgelbjerg og griner højt, mens han står på parkeringspladsen ved indgangen til Kongsdal Åben Have.

Her gjorde medlemmerne af Jacuar Club of Denmark nemlig stop. Der blev serveret medbragt frokost i den smukke have på 20.000 kvadratmeter, som i øvrigt blev kåret som årets have i 2016. Haven rummer et væld af rhododendron, stauder, roser samt mange formklippede træer og buske, heraf mange sjældne. Hjertet i haven er en 500 kvadratmeter sø med flere springvand.

Vagn Wazar Jørgensen, som bor privat på adressen og ejer Kongsdal Åben Haven, står helt selv for vedligeholdelsen. Han var glad for, at de omkring 50 gæster fra Sjælland, Jylland og Fyn havde lyst til at lægge vejen forbi hans store kærlighed.

- De var selvfølgelig meget velkomne, og jeg håber, at de havde tid til at nyde haven, selvom det godt kan tage lidt tid at komme hele vejen rundt, siger Vagn Wazar Jørgensen og griner lidt.