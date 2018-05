Det var ikke til at se at Allested U&IF er et bundhold under søndagens hjemmekamp mod Munkebo BK, for især i første halvleg viste hjemmeholdet fine takter, og en solid forsvarsmur holdt modstanderne langt væk fra chancer af betydning, så ingen scoringer inden pausen.

Manglen af to nøglespillere hos Allested begynde at kunne mærkes i anden halvleg, og det samme kunne også mange spilleres ulyst til hård og jævnlig træning, så stille og roligt kunne Munkebo nedrive den før at solide forsvars mur, så stille og roligt blev der scoret tre mål, alle tre i hjemmeholdets mål.

Rasmus Andersen der er assistent træner for Allested, mente at der var mange positive ting at fremhæve fra kampen, og glædede sig over at det lykkedes at drille modstanderne længe, men desværre for hjemmeholdet - ikke længe nok. (hol)