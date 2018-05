FC Avrasya måtte undvære hele otte spillere til opgaven mod topholdet fra Allesø. Der var hentet spillere op fra 2. holdet, men de kunne ikke matche gæsterne.

Allesø kom hurtigt i front, og inden halvdelen af 1. halvleg var spillet, havde Mads Christian Nielsen nået at nette tre gange. Værternes gejst fadede ud, og ved pausen havde udeholdet øget til 6-0.

FC Avrasya kom ud til 2. halvleg for at holde fanen højt, og trods at værterne manglede noget på konditionen, inkasserede de kun to mål i den sidste del af kampen.

Med nederlaget ligner det nu næsten en selvfølge, at FC Avrasya må en tur ned i serie 2. (Lund)