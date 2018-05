Kampen fik et uventet udfald for de fleste, men nok især for hjemmeholdet, Aarslev BK, hvis kraftige flirt med blev afbrudt af en effektivt spillende modstander fra Krarup/Espe, der på under en halv time scorede hele tre mål, og alle efter perfekte hjørnespark.

Føringen holdt frem til pausen, hvorefter hjemmeholdet fik mere indflydelse på spillet, og derfor reduceret til 1-3, og det gav blod på tanden, men det tørrede Emin fra Krarup/Espe af efter en times spil, og trods vedvarende pres, lykkedes det ikke for Aarslev at score mere end et enkelt mål til slutresultatet 2-4.

Træner fra Aarslev, Søren Møller, erkendte at modstanderne var langt skarpere i afslutningerne, men at savnet af den skadede Emil Møller var stort, og kostede ret dyrt, mens Leif Rasmussen fra gæsterne, roste indstillingen hos spillerne, der formåede at holde Aarslev fra målfadet længe. (hol)