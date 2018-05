Bliver du aldrig for gammel til hoppeborge? Eller savner du lidt afveksling fra den normale løbetur?

Så kan du glæde dig til september, hvor Gung-Ho, en fem kilometer lang løbefest med ti kæmpestore, oppustelige forhindringer, for første gang kommer til Odense.

Her handler det ikke om at løbe stærkt, da der alligevel ikke bliver holdt øje med tiden. I stedet vil der være god musik at løbe og springe til.

Konceptet kommer fra England, og løbets største luftmadras er 12 meter bred, 32 meter lang og fem meter høj. På ruten vil deltagerne også møde kæmpestore bolde, som er over to meter i diameter. Forhindringerne er opkaldt efter populære popsange, blandt andet "Born Slippy", "The Wall" og "Walking On The Moon".

Forhindringsløbet finder sted i Tusindårsskoven lørdag den 1. september. Klokken 10 bliver de første 250 deltagere sendt afsted. Allerede fra klokken 9 vil festpladsen dog være åben med musik og aktiviteter, hvor det også er muligt at købe mad.

Alle aldersgrupper kan deltage. Dog anbefaler arrangørerne, at deltagere er mellem 8 og 80 år. Børn under 12 år skal løbe sammen med en voksen.