Byggearbejdet begyndte for omkring to måneder siden, efter Odense-firmaet Pfeiffer købte fire ud af de i alt ti grunde. Nu er to dobbelthuse ved at tage form, og i løbet af sommeren vil de blive lejet ud som seniorboliger.

Boliger på Smedekrogen Inden året er omme kommer der formentlig 10 nye adresser i Aunslev på Smedekrogen 1-12. De fire seniorboliger, som firmaet Pfieffer A/S har investeret i, bliver hver 103 kvadratmeter og kommer til at have en husleje på 6850 kroner om måneden.De resterende grunde, som er ejet af 1Klasses-Grunde, er byggeklar og til salg med en grundpris på 295.000 kroner. Den største grund på arealet er 700 kvadratmeter, mens den mindste er 430.

- Jeg er kørt forbi nogle gange, og så kan jeg jo ikke tåle at se, at der ligger sådan et stykke jord det ene år efter det andet, fortæller Christian Andersen, der derfor besluttede sig for at indfri ejendomsskattegælden i grunden og dermed blive den nye ejer.

Aunslev: En tilvokset mark overfor Aunslev Forsamlingshus var mere fristelse, end Christian Andersen kunne holde til. Som indehaver af 1Klasses-Grunde, der laver byggeprojekter, så han en mulighed for at udnytte pladsen til boliger.

Seniorboligerne kommer til at få et moderne udtryk med hvide mursten og mulighed for carport. For at overholde lokalplanen skal der desuden anlægges en mindre legeplads og et grønt område.

- Hvis det bliver seniorboliger alt sammen, så laver vi et område med udendørs aktivitetsredskaber, afslører Christian Andersen, der så vidt muligt bruger lokale firmaer til alle sine projekter og heller ikke er bange for at genbruge godt materiale til blandt andet den asfaltvej, der skal forbinde de ti grunde.

- Der lå en gammel gård her, som var bygget hovedsageligt af beton. Den har vi brækket ned og kørt til knusning, så det kan bruges til vejen. Så sparer vi en skilling, og det er udmærket materiale, siger Christian Andersen.