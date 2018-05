Handlen i Nyborg arbejder på at iscenesætte og skabe oplevelser. - I dag er det ikke længere nok at sælge. Vi skal være tusindkunstnere, påpeger formand for handlen, Ulrik Nielsen.

Nyborg: Pinsemarkedet på havnen er efterhånden en institution. Masser af tradition med plads til fornyelse fra tid til anden. Her kommer detailhandlen ud af butikkernes faste rammer i strøggaderne og bliver for alvor luftet på en lang lørdag. Ifølge formand for Nyborg Handelstandsforening, Ulrik Nielsen, så giver det masser af mening at afvikle et pinsemarked, som stille og roligt udvikler sig. - Med pinsemarkedet er vi med til at vise profilen i detailhandlen i Nyborg. I starten var det mere det rene hurlumhej, hvor butikkerne stod med nogle få slagtilbud. Men verdenen er løbet forbi den slags, og i dag er pinsemarkedet mere at sidestille med en salgsmesse, hvor der er mulighed for at få en god og uforpligtende snak med kunderne, vurderer Ulrik Nielsen.

Iscenesættelse er alfa omega