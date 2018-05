Hos chokoladevirksomheden Summerbird i Assens er det ikke muligt at komme og aflevere en jobansøgning eller sende et brev. Det skal foregå via firmaets hjemmeside.

De tider er ovre. For i dag er det kun gennem firmaets egen jobportal, der findes på dets hjemmeside, at Summerbird i dag modtager uopfordrede ansøgninger. Desuden er det muligt at møde personligt op på Summerbird, hvor der hver onsdag fra klokken 12-14 er mulighed for at få en dialog om jobmulighederne med HR-manager Annette Felby. Dog kræver det, at jobansøgningen er foretaget via jobportalen forinden, fortæller Annette Felby.

- Vi modtager kun ansøgninger der. Det har noget med den nye EU-forordning at gøre. Vi modtager ikke en papiransøgning. Heller ikke på mail, siger hun.

For der skal være styr på de personfølsomme oplysninger. Og databasen er så at sige Summerbirds egen jobbank. Summerbird vil heller ikke "bare" ansætte for at ansætte. Man skal ikke være der for at være der, men fordi man har lyst til det og har interessen, siger Annette Felby.