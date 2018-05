Chokoladefabrikken Summerbird i Assens har gjort rekrutteringen mere professionel og har ansat en HR-chef. Hendes rolle er at motivere, tiltrække dedikerede medarbejdere og sikre forståelsen for håndværket. Og i den sidste ende skabe et bedre resultat.

Assens: Den personaleansvarlige og produktionschefen har tidligere stået for at ansætte nye medarbejdere hos chokoladefabrikken Summerbird. Men sådan er det ikke mere. Opgaven er gjort mere professionel. 1. februar ansatte Summerbird derfor en ny HR-manager (personalechef). Det er Annette Felby. Summerbird A/S Cvr.-nr. 24209644



Tal i mio. kr.



2014 2015 2016



Resultat før skat 4.6 5.5 31.1



Resultat efter skat 3.6 4.3 28.4



Egenkapital 26.9 31.2 56.1



Note: Seneste, offentligt tilgængelige regnskab er fra 2016. - Der er gang i hjulene i Danmark. Vi skal være sikre på, vi kan fastholde og udvikle samt tiltrække de dedikerede medarbejdere. Og udvikle vores nuværende medarbejdere også, siger Jens Sørensen, fabrikschef, om baggrunden for ansættelsen. - Når Summerbird vokser, så er det naturligt, at vi kommer til et punkt, hvor vi siger: Nu er vi nødt til at have en person, der har dette fokusområde, da det er medarbejderne, der er det allervigtigste for at opretholde den høje kvalitet, siger Jens Sørensen. - Rekrutteringen foregår mere grundigt, end jeg kunne sidde og gøre det. Nu sidder der en professionel person, der har 25 års erfaring. Det er et helt andet setup, tilføjer Jens Sørensen, der nu kan koncentrere sig om sit område: Produktionen, smagen, det visuelle og den høje kvalitet.

Motivation, humør og glade medarbejdere

Summerbird startede i 1986 i Haarby i et baglokale til Haarby Mejeri. I 2000 flyttede grundlægger og ejer Mikael Grønlykke produktionen til en nybygget fabrik på Mandelallen i Assens med en fantastisk udsigt ud over Lillebælt. Firmaet er kendt for at fremelske kvalitetschokolade af fineste karat, som kun sælges i Summerbirds egne butikker samt hos nogle udvalgte, eksterne aftagere. Man værner nemlig om sit varemærke. I dag er der godt 80 faste medarbejdere på fabrikken, og i højsæsonen fra september stiger medarbejderstaben til omkring 135 til chokoladeproduktionen i Assens. De nøje udvalgte kakaobønner kommer fra Ecuador og Peru. Summerbird har også investeret i eget risteri, så man er selvforsynende. Målet for Annette Felby er også at gøre Summerbird til et endnu bedre sted at arbejde med fokus på motivation, humør og glade medarbejdere. Det giver i den sidste ende et bedre resultat, mener Jens Sørensen. - Det sidste, vi vil have, er en HR-person, der sidder og laver HR-planer og viser nogle plancher. Vi vil have en, der er med på gulvet, og forstår dna'et - kvalitet, siger han.

Startede med flødeboller