Den lokale kunstner Peter Chris stod for at udsmykke Middelfartvinen i 1992. Nu er han tilbage på etiketten.

Middelfart: Hvidvinen er godt nok fra Australien og rødvinen fra USA.

Men skidt nu med det. Etiketten er lavet af den lokale kunstner Peter Chris, og derfor kan man med sindsro nyde dråberne som Middelfartvin.

Det er traditionen tro sådan, at den sælges. Hvert år står en lokal kunstner bag udsmykningen af etiketten. For Peter Chris er der tale om lidt af et comeback. Sidste gang, han gjorde det, var i 1992. For 26 år siden eller samme år, som Danmark vandt europamesterskabet i fodbold.

Afstemt i farver, der matcher henholdsvis rød- og hvidvinen, er der på etiketterne en illustration af Gl. Havn med Gamle Lillebæltsbro i baggrunden. Kan det blive mere Middelfart?

Peter Chris og Karl Pedersen, varehuschef i Kvickly, er sikre på, at vinene vil være oplagte som en slags drikkende souvenir for turister. Karl Pedersen fortæller, at der i løbet af et år sælges flere tusinde flasker af Middelfartvinen. Tidligere blev den kun lavet som rødvin, hvidvinen kom med, og nu går overvejelserne i retning af, om næste skridt ikke skal være at udvide sortimentet med en rosé også.