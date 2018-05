Nyborg: Der er pinsegudstjeneste for børn og andre kreative sjæle med efterfølgende filtværksted 2. pinsedag 21. maj kl. 15.00 i Nyborg Kirke. Gudstjenesten er med pinsefortælling og sange om de fire elementer, hvoraf ilden og tunger af ild får en helt særlig betydning denne dag.

Efter gudstjenesten mødes deltagerne i Korsbrødregården med den dansk-argentinske kunsthåndværker Celia Mikkelsen. Under hendes kyndige vejledning får små som store mulighed for at prøve kræfter med filtning og den skabelsesproces, der ligger i det ældgamle håndværk. Det koster ikke noget at være med. /exp