Nordvestfyn: I løbet af 2018 skal der fordeles 1000 flygtninge, der har fået opholdstilladelse, rundt i de danske kommuner, og 10 af dem kommer til at bo i Middelfart Kommune.

Således lyder den nyeste vurdering fra Udlændingestyrelsen. For et år siden lød skønnet på, at landstallet ville blive på 3000 flygtninge, og at 30 af dem skulle til Middelfart Kommune. Faldet er endnu et billede på, hvordan situationen har ændret sig markant i forhold til 2015, hvor der kom 128 flygtninge til kommunen.

Antal flygtninge Antal flygtninge, som fynske kommuner vurderes at skulle modtage i 2018. Fordelingsnøglen er udarbejdet af Udlændinge- og Integrationsministeriet.Middelfart 10.



Assens 2.



Faaborg-Midtfyn 12.



Kerteminde 2.



Nyborg 0.



Odense 2.



Svendborg 12.



Nordfyns 0.

Med til de stærkt faldende tal hører, at der også skal tælles familiesammenføringer med for at få et fuldstændigt billede.

- Man plejer at sige, at hver flygtning på sigt i gennemsnit bliver familiesammenført cirka 2,5 gange, fortæller Mikkel Dragmose-Hansen (SF), formand for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Derfor, anfører han, giver det også god mening, at kommunen i et vist omfang opretholder hjælpen til at få de nyankomne integreret på forskellig vis. Dog langt fra det omfang, som var gældende, da der kom flest.