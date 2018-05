DR afholdt sit første melodigrandprix i 1957 for at finde Danmarks repræsentant ved Det Internationale Melodi Grand Prix, også kaldet Eurovision Song Contest.

Her er et overblik over, hvad der er værd at vide om den danske deltagelse i Eurovision:

* Indtil 2004 var alle sange ved Dansk Melodi Grand Prix på dansk, men så valgte DR at ændre reglerne.

* Der blev ikke afholdt melodigrandprix i Danmark i 1994, 1998 og 2003, fordi Danmark havde fået en for dårlig placering i Det Internationale Melodi Grand Prix året før.

* Danmark har vundet Det Internationale Melodi Grand Prix tre gange:

I 1963 med Grethe og Jørgen Ingmanns "Dansevise".

I 2000 med Brødrene Olsens "Smuk som et stjerneskud".

I 2013 med Emmelie de Forests "Only Teardrops".

* Eurovision Song Contest blev i 1964 afholdt i Tivolis Koncertsal med DR's speakerpige Lotte Wæver ved roret.

* Det Internationale Melodi Grand Prix blev i 2001 afholdt i Parken i København.

* B & W-hallerne på Refshaleøen i København dannede i 2014 rammen om Eurovision Song Contest.

* Eurovision blev i år afholdt i Lissabon i Portugal. Sangeren Rasmussen repræsenterede Danmark med sangen "Higher Ground", som endte på en niendeplads.

Kilder: Den Store Danske, DR, Koda.