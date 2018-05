Mindre end halvdelen af Iraks næsten 24,5 millioner stemmeberettigede deltog i lørdagens parlamentsvalg. Det meddeler landets valgkommission.

Valgdeltagelsen på 44,5 procent er den laveste siden 2005, da irakerne for første gang kunne stemme på mere end et parti. Især mange unge vælgere menes at have undladt at stemme.

Under valget blev tre mænd dræbt af en bombe syd for byen Kirkuk. Kilder i politiet siger, at det formentlig har forbindelse til valget.

To af de dræbte var vælgere og den tredje observatør på et valgsted nær byen al-Khan, siger kilderne.

Islamisk Stat har taget skylden for angrebet.

Jihadister har truet med angreb op til valgdagen. Det er det første valg i Irak, siden IS sidste år blev nedkæmpet af den irakiske hær.

Mange irakere har på valgdagen udtrykt håb om, at fordrivelsen af IS fra store dele af Irak vil betyde en mere fredelig og stabil fremtid.

Bortset fra bombeangrebet forløb valghandlingen i det store og hele i god ro og orden. Et nyt elektronisk afstemningssystem lod dog til at skabe problemer for flere vælgere.

Næsten 7000 kandidater kæmper om at få en af de 329 pladser i parlamentet. Et foreløbigt valgresultat ventes om tre dage.