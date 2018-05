Et stort flertal af politikerne siger nej til at lave en lokalplan, der kan danne basis for en skydebane ved Brahetrolleborg. Foreningen Korinth Kro støtter ellers godsejerens planer.

Brahetrolleborg: Godejer Catharina Reventlow-Mourier pudser nu en advokat på kommunen i sine bestræbelser på at trumfe en skydebane i Kræmmerhavn Skoven ved Brahetrolleborg gods igennem. Det er dog ikke meget, som tyder på, at politikerne bøjer sig. Det ligner endnu et nej, når kommunalbestyrelsen behandler forslaget på sit møde mandag aften. Lokalbefolkningen synes temmelig delte i spørgsmålet. Mange frygter for støj, mens for eksemepel Foreningen Korinth Kro er ivrige tilhængere af at få nye aktiviteter til Korinth. “ Vi er bekymrede for støjen og over, at en tilladelse vil betyde, at vi næsten ikke har kontrol med, hvor ofte, der må skydes. Søren Kristensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

20 standpladser til lerdueskydning

Den beskrivelse af skydebanen i den 12 hektar store Kræmmerhaven Skoven, Catharina Reventlow-Mourier har afleveret, viser en bane med 20 standpladser. Der skal skydes efter lerduer i forskellige højder over terræn. Der vil endvidere skulle etableres et antal pladser til kastemaskiner, en pavillon til ophold samt et parkeringsareal. Hele området vil blive omkranset af et sikkerhedshegn, fremgår det. Det er godsejerens hensigt at drive banen som en attraktion på kommerciel basis, og hun peger på, at projektet "falder perfekt i i tråd med kommunens frilufts-, turisme- og bosætningsstrategi" og at projektet vil skabe "vækst og jobmuligheder i et temmelig trængt land- og yderområde". Ifølge formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen (V) er der to hovedproblemer: - Vi er bekymrede for støjen og over, at en tilladelse vil betyde, at vi næsten ikke har kontrol med, hvor ofte, der må skydes, siger han.

Kommunen kan ikke sige nej, mener advokat

Nu har Catharina Reventlow-Mourier sat advokat Martin Holm Land på sagen, og han mener ikke, kommunen har ret til at nægte etablering af skydebanen. "Kommunen kan ikke udøve et skøn om nægtelse af at indrømme Brahetrolleborg God tilladelse til det ansøgte, og/eller fremme sagen ved udarbejdelse af lokalplan, idet det ansøgtes støjmæssige belastning er inden for rammer, som lovgivningen fastsætter," pointerer advokaten.

Delte meninger i lokalområdet