Faaborg: Kommunen er blevet tvunget til at smække pengekassen i overfor det stadig ufærdige Forum Faaborg, der skulle have værdig ombygget færdig for længe siden, for der er rod med vedtægterne, og før den sag er bragt i orden, kan der ikke udbetales flere penge fra kommunen. Får Forum Faaborg - mod forventet - ikke styr på sine vedtægter, risikerer bestyrelsen at stå med ansvaret for at få en millionstøtte betalt tilbage til det offentlige.

“ Det er ret kompliceret at finde de rigtige ord. Det har kommunen hele tiden været fuldt informeret om, kommunen har endda været inde over som partner og rådgiver, så men jeg tror langsommeligheden i processen kommer bag på både kommunen og os. Claus Jørgen Lopdrup, afgående formand for Forum Faaborg

Den små 30 millioner kr. dyre udvidelse af Forum Faaborg er løbet ind i den ene forsinkelse efter den anden. Da første spadestik blev taget i december 2016, var det planen, at centret skulle indvies inden udgangen af 2017, men hos de enkelte entreprenører har det været stor forvirring om, hvad de egentlig skulle lave, og færdiggørelsen er blevet udskudt og udskudt. Nu betyder betyder juridiske spidsfindigheder, at kommunen stopper udbetaling af anlægsstilskud til Forum Faaborg - til der ligget et sæt vedtægter godkendt af Erhvervsstyrelsen.