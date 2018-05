Hverken Nicki Pedersen eller Niels-Kristian Iversen nåede semifinalen i første grandprix i VM-serien.

I Polens hovedstad, Warszawa, fik de to speedwaydanskere henholdsvis to og fire point i deres indledende heats, og det var ikke nok til at ende blandt de bedste otte kørere.

Dermed fortsætter den danske nedtur fra 2017-sæsonen, hvor det kun blev til én dansk finaleplads i VM-serien.

Grandprixet lørdag blev vundet af Tai Woffinden. Briten slog Maciej Janowski, Fredrik Lindgren og Artem Laguta i finalen.

Begge danskere kom på tavlen i deres respektive første heats, men ellers kneb det med at køre de gode resultater hjem.

Pedersen, der er tredobbelt verdensmester, er med i VM-serien på et wildcard, og han virkede langtfra til at være på toppen.

Han kom da også ind til grandprixet med en skidt forberedelse. I slutningen af april styrtede han nemlig og brækkede en håndrodsknogle.

Det skete, få uger efter at han var vendt tilbage efter en lang pause som følge af et dramatisk styrt sidste år, hvor han brækkede en nakkehvirvel.

I sit næstsidste heat skred Pedersen ud i et sving og styrtede. Han gik fra banen, men havde tydelige problemer med hånden. Han valgte derefter at springe sidste heat over.

Iversen var med i det polske grandprix som reserve, fordi slovakiske Martin Vaculik er skadet.

Iversen er også garanteret en plads i næste dyst i VM-serien i Prag.

Den danske kører fik lørdag en andenplads i sit næstsidste heat, men nåede ikke det påkrævede antal point til semifinalen og trillede i mål som sidste mand i sit sidste heat.

Den forsvarende verdensmester, Jason Doyle, havde også en skuffende aften. Australieren blev udelukket fra et dramatisk første heat, hvor Przemyslaw Pawlicki styrtede og kortvarigt måtte tilses af lægerne.

Efter fire heats stod det klart, at Doyle ikke kunne ende blandt de bedste otte, og han får dermed en skidt start på titelforsvaret.

Næste grandprix køres i Prag 26. maj. I alt resterer der ni løb i VM-serien.