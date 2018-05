Hjemmeholdets indsats i foråret har ikke været prangende, og det er foreløbig blevet til store nederlag mod Nyborg og Marslev på hhv. 0-6 og 0-12, mens det blev til hjemmesejr over Åsum. Desuden har holdet meldt afbud til kampen mod B67, så holdet ligger under nedrykningsstregen, uden store udsigter til at undgå nedrykning til Serie 3. Lørdagens modstander på Aunslev Stadion, B 1913, lå før dagens kamp ikke mange point foran hjemmeholdet, så en sejr til hjemmeholdet kunne give fornyet håb om overlevelse. Det startede også meget godt med dybe stikninger, der gjorde ondt på udeholdets forsvar, og to scoringer af André Milland og en enkelt fra Tobias Mouritzen sendte Aunslev i front 3-1, så det lignede et hjemmehold i kontrol til kort før pausen. En kontrol, der fik en brat ende, da forsvaret mere end sov ved et hjørnespark kort før pausen, og tillod udeholdet at reducere med halvlegens sidste boldberøring. Anden halvleg blev stort set spil til et mål, Aunslevs, og efter et par store chancer faldt udligningen efter et lille kvarter, mens hjemmeholdets forsvar appellerede for offside. Indenfor de næste ti minutter scorede B 1913 yderligere to gange, mens hjemmeholdet var meget sjældne gæster på modstanderens banehalvdel. Kampen sluttede med indtrykket af et udehold i fuld kontrol, mens hjemmeholdets spillere på skift slog op i banen, og holdet som helhed virkede udfordret i forhold til kondition og koncentration. (JOSC)