Håndbold: Der ligger store oplevelser og venter for fans af Odense HC, når holdet til efteråret skal spille Champions League i Odense Idrætshal. Lørdag sikrede klubben deltagelse i turneringen med sejren på 32-23 i den tredje og afgørende semifinalekamp mod Team Esbjerg.

København Håndbold var allerede sikret deltagelse i Champions League qua holdets førsteplads i grundspillet. Derfor tager Odense HC nu den anden plads uanset udfaldet af finalen mod københavnerne.

Playmaker Mie Højlund, som var essentiel for, at odenseanerne fik adgang til finalen, glæder sig til at spille kampe i Europas største turnering.

- Det bliver kæmpestort. Jeg har længe glædet mig til den dag, jeg skulle spille Champions League. Det bliver så fedt at skulle ud blandt de bedste og mod de bedste, siger hun.

Også cheftræner Jan Pytlick glæder sig til at byde fynboerne indenfor mod de europæiske mastodonter.

- Det er fantastisk. Det har været vores drøm, for med de ambitioner vi har, så vil vi rigtig gerne spille i Champions League. Det er stort for Odense og stort for klubben, at vi kan trække de allerstørste hold hertil og blive matchet på højeste niveau, siger chefen.