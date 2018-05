Danmark hentede lørdag den fjerde sejr af seks mulige ved VM i ishockey, men danskernes indsats i 3-1-sejren over Sydkorea var ikke i nærheden af at behage superstjernen Frans Nielsen.

- Hvis vi spiller sådan mod Letland, er vi ude. Det er der ingen tvivl om, siger Frans Nielsen med henvisning til tirsdagens gyser mod Letland, som afgør, om Danmark skal videre til kvartfinalen ved VM.

Sydkorea kom ind til kampen mod Danmark med fem klare nederlag og en målscore på 3-42. Mod danskerne var asiaterne godt med i hele kampen, og sejren blev først cementeret sent i tredje periode.

- Det var lidt, ligesom vi havde frygtet. At vi troede, vi var bedre, end vi var. Det mindede lidt om, da vi var i Hviderusland og spille OL-kval. Vi tror, vi er gode. Vi skal bare lære, at sådan fungerer det ikke i sådan nogle turneringer.

- Det gik lidt langsomt, og det er absolut ikke den måde, vi vil spille på. Vi skal være glade for, at vi fik tre point. For det var ikke smukt, siger Frans Nielsen.

Kaptajn Peter Regin glæder sig også over, at Danmark i det mindste vandt kampen.

- Selv om det ikke var så smukt, som alle havde håbet på, så havde vi alligevel nok fokus til ikke at smide sådan en kamp her væk. Vi kunne sagtens have tabt, hvis ikke vi var blevet ved med at male på.

- Det var ikke vores dag, og jeg prøver ikke undskylde eller bortforklare noget, men nogle gange spiller man ikke på 100 procent, og så gælder det om at finde en måde at vinde på. Og det gjorde vi i dag, siger Peter Regin.

Samme toner lyder fra Nichlas Hardt.

Han er enig i, spillet var for langsomt mod Sydkorea, men han glæder sig over sejren. Og over sit mål til 3-1 sidst i tredje periode, hvor Frans Nielsen flot spillede ham fri foran mål i powerplay.

- Jeg får pasningen serveret, og det var utroligt flot spillet af Frans. Det er en, vi har snakket om i de andre kampe, som har været tæt på, og i dag lykkes det så. Det var utroligt dejligt, siger Nichlas Hardt.