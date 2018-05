Derfor kom sejren aldrig i fare for Odense HC. I pausen stod det 12-9, og siden maste de orange støt og roligt på mod et Team Esbjerg-hold, der til sidst blev kørt helt over.

20-årige Højlund er for alvor trådt i karakter i de afgørende semifinaler. Derudover syntes Althea Reinhardt til tider umulig at passere i målet, mens Jessica Quintino og Katrhine Heindal begge levere en håndfuld mål.

Det på trods af, at udeholdets målvogter Sandra Toft leverede en fremragende kamp. Esbjergenserne, der overraskende vandt det første af opgørene, havde nemlig ikke meget at komme med i lørdagens kamp.

Playmaker Mie Højlund var her der og alle vegne, og fire af hendes afslutninger endte i netmaskerne før pausen. For gæsterne var Lara Gonzalez den største offensive trussel. Hun lavede tre mål i første halvleg på en ellers formidabel Althea Reinhardt.

Team Esbjergs kontante forsvarsspil medførte flere advarsler og to minutters-udvisninger, og som halvlegen skred frem lykkedes det Odense HC at udbygge.

På den måde blev begge hold ved at neutralisere hinanden og fulgtes således ad et stykke ind i første halvleg. Dog med Teams Esbjerg haltende lidt efter.

Undervejs i første halvleg blev esbjergensernes Lene Østergaard båret fra banen. Det gjorde ikke tingene lettere for gæsterne, der i forvejen måtte se langt efter de skadesramte profiler Estavana Polman, Maria Vestergaard og Ida Bjørndalen.

Derfor var det ikke til gæsternes fordel, at der efter pausen kom mere tempo ind i opgøret. Hjemmeholdet virkede inspirerede, og det fik hallen til at koge endnu mere. Da Jessica Quintino 10 minutter efter pausen gjorde det til 20-14, syntes sejren uundgåelig.

Banens mest i øjnefaldende spiller, Mie Højlund, fortsatte sin massakre af vestjyderne med sine seks mål i anden halvleg. Hun scorede fra distancen, fra spids og via gennembrud. Akkurat som i kamp to lykkedes det aldrig Esbjerg at finde en formel på at stoppe 32'eren.

- Det her er nogle virkelig sove kampe at spille. Jeg var lidt nervøs i begyndelsen, fordi det var alt eller intet. Men jeg er så glad for, at det endte sådan her, sagde hun efter kampen til Sport Fyn.

- Esbjerg blev ramt på kræfterne. De har en meget smal trup, så det at vi kan skifte ud, betyder, at de løb tør for kræfter til sidst. Og så viser vi en solid præstation i forsvaret, vi lykkes med vores kontraer og vi spiller fint angrebsspil. Det blev udslagsgivende, vurderede stortalentet.

Samme takterne skal gerne gøre sig gældende, hvis odenseanerne skal besejre København Håndbold, når de to hold tørner sammen i den første finale næste lørdag.