B1913 tog lørdag en vital sejr, da de ude slog VSK Aarhus.

Et forår der inden opgøret havde budt på fem nederlag for de fynske gæster, gjorde at point i Aarhus var et absolut must.

Det blev til alle tre for de blå, takket være en super start og dernæst en god portion held.

- Vi kommer tidligt foran på straffe ved Anders Eling og styrer derfra opgøret. Vi har chancer til mere i første halvleg, men får ikke puttet den ind. Efter pausen kommer vi dårligt ud, og de skaber nogle store muligheder ved at spille mere primitivt. Det er tæt på et par gange, men i sidste ende får vi 0-2 scoringen ved et selvmål. Det var en vigtig sejr, udtalte '13 assistent Peter Christensen.

