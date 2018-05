Danmark spillede sin hidtil dårligste kamp ved VM og måtte kæmpe hårdt for at slå bundholdet Sydkorea. Men det lykkedes at hive sejren hjem, og tirsdag aften venter en afgørende kamp mod Letland om en kvartfinaleplads.

Ishockey: Danmark fik lørdag den ventede sejr over det pointløse bundhold Sydkorea ved VM i Herning, men det holdt hårdt for et dansk ishockeylandshold, der var langt under niveauet fra de to foregående sejre over Finland og Norge.

Efter en nervøs dansk indsats blev kampen først afgjort med Nichlas Hardts scoring i powerplay tre minutter før tid til slutresultatet 3-1.

Danmark-Sydkorea 3-1 (0-0, 2-1, 1-0) VM, gruppe B



Mål: 1-0 Frans Nielsen (22.55). Assist: Daniel Nielsen.



1-1 Kisung Kim (24.18). Assist: Sangwook Kim.



2-1 Jesper Jensen (32.14). Assist: Oliver Bjorkstrand.



3-1 Nichlas Hardt (56.35). Assist: Frans Nielsen og Jesper Jensen Aabo.



Udvisninger: Danmark: 2 x 2 min. Sydkorea: 4 x 2 min.



Bedste spillere: Danmark: Philip Larsen. Sydkorea: Kisung Kim.



Dommere: Olivier Gouin (Canada) og Mikael Sjöqvist (Sverige).



Tilskuere: 10.591.



Næste kamp: Tirsdag 15. maj kl. 20.15: Letland-Danmark.

Dermed er der lagt op til en knald-eller-fald-kamp mod Letland tirsdag aften om en plads i kvartfinalen.

Danmark har 11 point og Letland 9 point. Hvis Letland som ventet taber til Canada mandag, så kan Danmark komme videre til kvartfinalen med uafgjort i ordinær tid mod Letland - uanset hvem der vinder overtiden. Et nederlag i ordinær tid til Letland vil betyde dansk farvel.

Sydkorea havde knap nok fået fredag aftens hockeylektion mod USA ud af kroppen inden mødet med Danmark. Ganske vist kom Sydkorea foran mod USA, men amerikanerne vandt VM's hidtil største sejr med 13-1.

Men de asiatiske A-VM-debutanter formåede for første gang i turneringen at holde nullet i en blodfattig første periode mod et dansk hold, der spillede pucken for meget rundt i stedet for at spille mere direkte og få pucken på mål. Koreanerne forsvarede sig tappert og fair uden at rage udvisninger til sig i første periode, selv om Sydkorea er det hold, der har fået flest udvisninger i turneringen.

Faktisk var det Sydkorea, der havde første periodes største scoringschance, da Jin Hui Ahns skud gik lige forbi Frederik Andersens mål efter syv minutter.