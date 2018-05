Vigtige point var på spil, da de to nedrykningstruede mandskaber, Ubberud og Bolbro, krydsede klinger på Ubberud Stadion. Og det blev en nervebetonet og rodet affære, hvor især hjemmeholdet havde mere end svært ved at få spillet til at fungere. Derfor kom værterne til at halte efter gæsterne, der længe lå i sejrsposition. Men i overtiden lykkedes det for Ubberud at snuppe det ene point qua en flot træffer af Jakob Lehm.

- Jeg er dybt skuffet over vores præstation. Der manglede engagement, og spillet var langt under niveau. Så heldigt, at det blev til point for os i dag, lød det klart fra Ubberuds træner, Knud Lyder, efter den forkrampede men pointgivende indsats.(Due)