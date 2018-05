Assens: 88-årige Bruno Thaibert fra Horsens er en af alderspræsidenterne ved lørdagens træf. Han er fra årgang 1945, mønstrede i april et par uger før sin 15 års fødselsdag, og mens Danmark endnu var besat. Skibet lå derfor fast fortøjret i Nykøbing Falster. Det var mens det lå her, at en nyudnævnt kaptajn var klatret højt op på sallingen (hvor to stænger på en mast er sammenføjet red.) og stod med en kikkert for at følge en fodboldkamp, da han pludselig faldt ned på dækket, dræbt på stedet. En af de unge elever fik efterfølgene opgaven at fjerne resterne af ham....

- Det var barsk, men det var under krigen, da folk også blev skudt, ligesom terrror nu om dage, siger Bruno Thaibert.

Det blev for ham til flere jordomsejlinger, før han gik i land, blev havnebetjent i Esbjerg, siden steg i graderne for at ende sine erhvervsaktive dage som havnekaptajn i Skagen.

- Når Georg Stage lagde til der, sørgede jeg altid for, at eleverne fik en oplevelse, som vi også af og til fik, når vi gik i land, fortæller Bruno Thaibert, der i dag bor med udsigt til Horsens Fjord.