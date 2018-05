Der var masser af lejlighed til at skue tilbage, da 35 tidligere Georg Stage-elever lørdag satte hinanden stævne over en frokost og et besøg på det gamle skoleskib, der snart sejler ud fra Assens Skibsværft i nyrenoveret stand.

Assens: Har man været elev på Georg Stage, så sidder det på en eller anden måde i en. Selv om det bare var i et halvt år, og det snart er både 40, 50 og 60 år siden. Det lod de forstå, flere af de 35 tidligere elever på skoleskibet Georg Stage og medlemmer af Georg Stage Foreingen, der lørdag gæstede Assens for at entre deres gamle skib, før det efter en gennemgribende renovering på Assens Skibsværft 3. juli sejler ud med et nyt hold elever. Blot 63 nu om dage og ikke som dengang 80. De kom fra både Skagen, Harboøre, København og Otterup for at gense og genses og udveksle minder. De ældste var fra årgang 1945, den yngste sejlede med i 1984. For nogle blev det ved det halve år på skoleskibet, for andre til årtier på havet.

Årgang 60 mødes hvert år

- Jeg kom direkte fra 9. klasse som skoleknægt og gik derfra som voksen. Det er en voldsom udvikling, der sker med en, konstaterer Ronald Grassmé, der var blot 15 år, da han gik ombord i 1970. - Når man har sluppet de sidste trosser, så er der langt hjem. Man er Palle alene i verden sammen med alle de andre, og det er ikke et særlig stort skib - man kommer hinanden ved, siger han. Hans Bisgaard fra Helsingør, husker stadig den tætte luft og lugten af petroleum fra lamperne i banjen, hvor eleverne både spiste og sov tæt i hængekøjer. - Den tætte luft kunne godt få en til at falde i søvn og skete det på en banjevagt, så blev man frataget sin landlov næste gang, husker han. Sådan var der kontant afregning, når man overtrådte reglerne - og dem var der mange af. Mens det nyrenoverede Georg Stage får varme i gulvet, fire i stedet for tre brusere og ferskvand fra tanke - og også har varmt vand - så husker Claus Bisgaard, at opvasken for 58 år siden foregik i koldt saltvand, og hvordan karkluden blev mere og mere fedtet og ildelugtende. - Hænderne lugtede stadig, når man skulle sove, så lå man sådan her, siger han og viser hvordan han krydsede hænderne over brystet og alligevel kunne mærke lugten. Selv om hans sømandsliv blev kort, så gjorde det indtryk. - Det var en lidt barsk oplevelse, der prægede ens liv. Det er svært at beskrive hvordan, men hele livsholdningen blev præget. Der var gammeldags disciplin og kontant afregning, men på den gode måde, siger Claus Bisgaard. For ham blev det kun til det halve år til søs. - Jeg var 15 år og havde ikke så meget at skulle have sagt. Mine forældre havde en fabrik og ville have, at jeg kom hjem og fik en uddannelse fortæller han. Minderne holder han ved lige gennem Georg Stage Foreningen, og siden 50 årsjubilæet i 2010 mødes han årligt med 7-10 af de gamle kammerater.

En tredjedel kvinder