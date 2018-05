112

Fredericia: En 19-årig mand fra Fredericia risikerer en sigtelse for ikke at udvist fornøden opmærksomhed i trafikken efter, at han lørdag middag forårsagede et harmonikasammenstød med tre andre biler på Vejlevej.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Ifølge politiet skete uheldet, da den 19-årige ikke var opmærksom på, at de forankørende biler sænkede hastigheden umiddelbart før Vestre Ringvej.

- Han påkørte part to, som blev skubbet op i part tre, der igen blev skubbet op i part fire, fortæller vagthavende Jørn Bystrup, der tilføjer, at der kun skete materiel skade ved sammenstødet.

- En af de implicerede har dog efterfølgende selv været på skadestuen, fortæller Jørn Bystrup.

Alle de involverede i sammenstødet stammer ifølge politiet fra Fredericia.

Udover den 19-årige mand er der tale om en 87-årig kvinde, en 49-årig mand og en 52-årig kvinde.