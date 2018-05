De forventer, at planer for nedrivningen er på plads i løbet af efteråret. Og så rykker bulldozerne ind på Strandvænget for at jævne det meste af de mange bygningers etager mod jorden. Over 20.000 kvadratmeter under tag i op til fire etager.

- Vi er i gang med at få styr på en lokalplan for nedrivningen af de mange kvadratmeter. Det handler om at håndtere de mange materialer som beton og jern, men også sirenen på hovedbygningen skal flyttes, og så er der noget med nogle flagermus, fortæller Morten Vibæk og René Larsen om de mange overvejelser.

Det er netop her, hvor Fyns grønne natur møder bæltets bølger, at den nye ejer vil omdanne området til et stykke med "bellevue" beregnet på hr. og fru Danmark. Her skal Strandvængets jernarmerede beton rives ned for gøre plads til en helt ny bydel i Nyborgs nordlige ende. Og entreprenøren er snart klar.

For foden har vi sat seniorprojektchef Morten Vibæk og direktør René S. Larsen fra indehaveren 5E Byg A/S i stævne. Det sker i et forsøg på at finde ind til sjæl og identitet på den godt 30 fodboldbaner store grund, som i det nye år omdannes til et af de mest spændende boligområder i Nyborg i nyere tid.

Strandvænget i Nyborg Bastionen i Nyborg, tirsdag 15. maj klokken 19: Borgermøde om nedrivningsplaner for den gamle institution på Strandvænget. Arkitekt fremlægger skitser til 200 nye boliger og boligtyper og -former på området.Ejer og entreprenør 5E Byg A/S i Odense købte i foråret Strandvænget til boligudvikling. Entreprenøren har blandt andet opført Ørbæk Midtpunkt og Nyborg Idrætspark. Institutionen Strandvængets historie går tilbage til slutningen af 60'erne. Fra 1968-1972 blev bygningerne opført, som bosted psykisk og fysisk handicappede. I 2007 afsløres alvorlige omsorgsvigt på bostedet. I november 2015 vælger Region Syddanmark at sætte Strandvænget til salg. Måneden efter vedtages, at bebyggelsen skal benyttes som asylcenter. I 2016 besluttes, at asylcentret skal lukkes, og asylansøgerne køres fra Strandvænget i februar 2017. Siden rømningen har Strandvænget stået tomt.

Navnet smager lidt salt. Og det er vel meget naturligt for området, der er nabo til Storebælts salte vand for foden af skrænterne. Alligevel er det ikke den salte smag, som ligger forrest på tungen, når vi sådan en tidlig morgen i maj står foran et stykke institutionsbyggeri og kigger på kunstner Ole Skovbølls sorte flaksende fugle øverst på betonen.

Med over 2000 kvadratmeter under tag, indeholder fælleshuset en tidligere café, en teatersal med plads til 320 personer, en badmintonbane og et fuldt udstyret motionsrum plus toiletter og badefaciliteter. Her er god mulighed for fællesskaber. Samtidig rummer bygningen også et tag, der kan omdannes til en åben tagterrasse med kig over hav, skov og park.

- Vi overvejer at bevare bygningen som fælleshus til de kommende beboere. I en tid, da sociale medier og nettet fylder mere og mere, så søger folk også de uforpligtende fællesskaber. Her kan fælleshuset få en central rolle i bebyggelsen, vurderer Morten Vibæk.

Det eneste, der bliver tilbage, som et minde om den tids betonbyggeri og et kapitel som institution, er sandsynligvis fælleshuset, som ligger helt fremme på den godt 15 hektar store grund ned mod Storebælt.

Den gode udsigt over hav og Storbæltsbro dukker op på alle sider af den grå beton, som var fremherskende dengang i de tidligere 70'ere, da Strandvænget som en solid fæstning så dagens lys. Ikke ulig andre markante byggerier som SDU og Farum Midtpunkt, hvor beton fik et ekstra touch pakket ind i jernplader. Bygningerne blev opført fra 1968-72 og var i næsten et halvt århundrede - først amtets og siden regionens bosted for udviklingshæmmede. 250 beboere og 450 ansatte havde deres gang i institutionen, da den var på sit højeste. I dag er bygningerne rømmede.

Bygningerne blev rømmet for godt et år siden. Og det eneste, som for alvor vokser i stilheden på Strandvænget, er de ferske grønne vækster. Som Babylons hængende haver tilsat patina i grå og skimmel vælter det ud over etagerne i en form for kontrolleret formering. For Nyborg Kommunes vej og park holder den grønne oase i forlængelse af Teglværksskoven i kort snor.

Det samme forsøger de mange hundeluftere, som benytter det store grønne område, der er bundet sammen af stier. Byggeriet af de over 200 boliger i de kommende år sker kun bag stierne og i omegnen af en imaginær strandbeskyttelseslinje.

- Hele parken bibebeholdes som den er i dag. Og vi forsøger også at bevare nogle af de mange træer og buske, som er synonym med området. Der vil jo fortsat være offentlig adgang, bemærker Morten Vibæk.

Ejerne har planer om, at der skal bygges både højt og lavt og i tråd med terrænet på det nye Strandvænget. Der skal være rum for både ejere og lejere og med en niveauforskel på seks meter hen over den store ejendom, så får de fleste nye beboere mulighed for et værdifuldt kig over vandet. De kommer også i selskab med kaniner, gæs, geder og andre klappedyr. For den lille zoo i første række ved havet er også en del af kommunens grønne oase, som er trimmet til både børn og voksne. Heller ikke genboerne på den anden side skal snydes for et smugkig på havet.

- Vi satser på at bevare de tre nuværende grønne kiler mellem bygningerne, som giver folk mulighed lige at få et kig ud over vandet udefra vejen, bemærker Morten Vibæk.