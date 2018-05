Niclas Kirkeløkke og Lasse Møller er to individualister, der begge kan være kampafgørende. Derfor bliver deres niveau vigtigt, når GOG søndag kan spille sig i en DM-finale. Og når ligasæsonen er slut, venter Caribien på de to bagspillere, der begge er udtaget til Nikolaj Jacobsens landshold.

- Jeg følte mig ikke 100 procent sikker. Derfor var det dejligt at blive udtaget. Jeg har jo været med de seneste gange, og det er jeg glad for. Og det bliver et fedt sted at komme hen (Guadeloupe, red. ).

Mere forventelig end Møllers udtagelse er udtagelsen af GOG's højreback, Niclas Kirkeløkke. Måske ikke for den altid beskedne Kirkeløkke selv, men til gengæld for Kirkeløkkes træner i GOG, Nicolej Krickau, der kontant siger:

Oveni succesen på ligaholdet er 21-årige Lasse Møller for anden gang i træk udtaget til Nikolaj Jacobsens landshold, der umiddelbart efter sæsonens ligaafslutning blandt andet skal spille to træningskampe mod det franske landshold på Guadeloupe i Caribien.

Håndbold: - Det er ikke gået helt op for mig endnu, at jeg er udtaget igen. Jeg har vist ikke helt slugt nyheden endnu. Jeg blev overrasket, jeg blev glad.

Både Lasse Møller og Niclas Kirkeløkke tror på, at GOG kan gøre tingene færdige mod Skjern søndag og spille sig i en DM-finale.

- Jeg føler også, at resten af holdet har troen på det, lyder det fra Lasse Møller, der tilføjer:

- Vi har nu vist, at vi kan slå Skjern, og så er det fedt at få muligheden for at gøre det færdigt på vores stærke hjemmebane.

- Hvordan skal I gøre det færdigt. For nu er der vel også pres på for at I netop skal gøre det?

- Der er pres på begge hold. Skjern skal jo vinde for at tvinge os ud i en tredje kamp. Jeg glæder mig til en kamp, hvor der er nerve på. Vi må ikke trække i håndbremsen. Vi skal gøre kampen rigtig hård for Skjern - løbe en hel masse, fordi vi forsat har mange ressourcer at spille med. Vores trup lidt bredere. Vi skal ikke tænke for meget over de små taktiske ting.

Lasse Møller har netop forlænget sin aftale med GOG med to år frem til sommeren 2020. På spørgsmålet, om han går efter en karriere i udlandet efter de to år, svarer backen:

- Udlandet er en drøm. Men om det bliver lige efter, at min nye kontrakt udløber, ved jeg ikke. Der er to lange år foran mig, før jeg skal kigge fremad. Lige nu koncentrerer jeg mig om GOG.