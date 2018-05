Fjord&Bælt prøver at tilbagevise demonstranternes påstande med fakta. Men det er svært, at få demonstranterne til at forstå fakta, mener chefbiolog Jakob Kristensen, der opfordrer De vilde delfiner til at besøge Fjord&Bælt.

Kerteminde: De et par og tyve demonstranter, der demonstrerede foran Fjord&Bælt lørdag eftermiddag, skræmte ikke mange besøgende fra at besøge marsvinet Freja, der lystigt svømmede rundt i sit bassin.

Indenfor havde chefbiolog, Jakob H. Kristensen, strakt hånden ud til demonstranterne og sagt, at han gerne ville fortælle om Fjord&Bælts arbejde med marsvin, men De vilde delfiners talsmand, Flemming Larsen, havde på forhånd afvist, at demonstranterne ville gå ind på Fjord&Bælt.

Der ærgrer Jakob Kristensen, der gerne vil i dialog med De vilde delfiner.

- Grundlæggende tror jeg, at dem, der demonstrerer, ønsker det bedste for marsvinene, og derfor undrer det mig, at de gør det foran Fjord&Bælt, hvor vi netop arbejder for at beskytte marsvinene i Danmark, siger Jakob Kristensen, der ikke er så bekymret over selve demonstrationen, men mere over de falske informationer, som han mener, demonstranterne spreder om Fjord&Bælt.

Eksempelvis påstår De vilde delfiner, at arbejdet med marsvinene ikke har nogen videnskabelig værdi, men marsvinene kun er på centret for at optræde som "vilde dyr i et cirkus".

Den påstand afviser Jakob Kristensen.