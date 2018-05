Der var ikke stor opbakning til De vilde delfiners demonstration foran Fjord&Bælt.

Kerteminde: Det blev en halvsløj-affære, da foreningen De vilde delfiner lørdag eftermiddag holdt demonstration foran Fjord&Bælt. Der var ellers på forhånd forventet op mod 100 fremmødte, men på trods af, at Kerteminde havde taget sommertøjet på, og der var en afslappet feriestemning på havnen, lykkedes det ikke demonstrationen at samle mere end et par og tyve deltagere. - Vi er modstandere af at holde marsvin i fangenskab, og derfor håber vi at få lukket Fjord&Bælt, fortalte en begejstret formand for De vilde delfiner, Flemming Larsen, før demonstrationen gik igang. Det blev så ikke lørdag, at Fjord&Bælt blev lukket, for der var ikke så mange andre i Kerteminde, der syntes, det var en god ide. I alt fald at dømme ud fra antallet af is-spisere og solsnydere på Nordre Havnekaj, der langt oversteg antallet af demonstranter. Helt galt var det gået for demonstrationen, hvis ikke gruppen Anonymous for the Voiceless fra Odense var mødt frem med 19 medlemmer.

Frokost udskød demo

Det lave deltagerantal tog dog ikke humøret fra Flemming Larsen, der havde bekendtgjort, at demonstrationen ville starte klokken 13. I sidste øjeblik valgte han dog klogeligt at udskyde demonstrationen i 20 minutter, så de sidste demonstranter kunne nå at spise frokost. Da alle havde spist færdigt, indledte Flemming Larsen demonstrationen med en tale. Desværre blev talen holdt i så lavmælt et toneleje, at flere demonstranter havde svært ved at fange formandens guldkorn. - Årsagen til, at vi står samlet foran Fjord&Bælt centeret, er, at Fjord&Bælt har marsvin og andre havpattedyr i fangenskab, og det er ikke i orden i det 21. århundrede, fortalte Flemming Larsen de forsamlede, inden han sammenlignede Fjord&Bælts marsvin med "vilde dyr i cirkus" og opfordrede demonstranterne til at undlade at besøge Fjord&Bælt. - Del jeres viden med andre, så vi kan få stoppet dette galskab, tordnede Flemming Larsen. Derefter gik demonstrationen i god ro og orden op til indgangen til Fjord&Bælt, hvor de med udfoldede bannere delte løbesedler ud til de besøgende, der dog ikke så ud til at lade sig afskrække af demonstranterne.

Fjord&Bælt skal nedlægges

Det var ganske få Kerteminder, der var mødt frem til demonstrationen. En af dem var 22-årige Mikkel Ernst Nielsen, der i dagens anledning havde fremstillet sit eget papskilt med et marsvin. - Jeg synes, at marsvinene skal ud i havet, hvor de hører til, De hører ikke til i et badekar, fortalte Mikkel Ernst Nielsen. - Jeg håber, at vi kan få oplyst folk til ikke at købe en billet til Fjord&Bælt, men at de i stedet tager deres båd og sejler ud og ser marsvinene i det fri. Det var dog ikke alle de fremmødte kertemindere, der var kommet for at protestere mod marsvinenes forhold på Fjord&Bælt. En af de lokale, der deltog i demonstrationen, var den kendte kerteminde-debatør Nils Høj, der efter eget udsagn ikke bekymrer sig særligt meget for marsvinene, men havde valgt at gå med i demonstrationen, fordi han mener, Fjord&bælt skal nedlægges. - Vi mangler penge i kommunen, og Fjord&Bælt får hvert år adskillige millioner kroner i kommunalt tilskud, og placeringen af stedet er ødelæggende for udviklingen af vores havn, sagde Nils Høj, inden han tilføjede, at de prognoser, der bliver lavet over, hvor mange penge turisterne på Fjord&Bælt lægger i kommunen, ikke holder vand. - Jeg har aldrig troet på de beregninger, at det giver en økonomisk afsmitning til byen. Det er jo mest skolebørn, der kommer på besøg, og de køber jo ikke noget, forklarede Nils Høj.

Kampen fortsætter