Claus Lund gik ned med stress for halvandet år siden. Nu fotograferer han naturen i forsøget på at komme videre.

- Når man ser på billederne, kan man se, hvordan jeg har haft det, da jeg tog dem, forklarer han og peger på et billede af en solopgang, han har fotograferet lige nord for Båring. Billedet er domineret af mørke toner.

Nørre Aaby: - Det er svært at forklare, hvordan det føles at gå ned med stress. Især når man er mand. Det er derfor, jeg fotografer. Jeg kan pege på mine billeder og sige "det er sådan her, jeg har det".

Claus Lund har fotograferet hele sit liv, men aldrig vist sine billeder frem offentligt. Før nu.

- 30.000 danskere har stress, og det er vigtigt for mig at fortælle andre, at man kan bruge nærværet i naturen til at få det bedre, fortæller han.

Lige netop naturen har betydet meget for Claus Lund det seneste halvandet år. Alle hans billeder er taget derude, hvor telefonforbindelsen ikke rækker og der ingen opgaver er.

- Jeg har opdaget, at jeg skal lade mig påvirke af mine omgivelser og det, der sker, i stedet for selv at forsøge at styre dem. Jeg har lært at være nærværende og opleve nuet i naturen, og når jeg har brugt et par dage derude, sænker roen sig i mig, fortæller Claus Lund.

Claus Lunds billeder kan lige nu ses i Galleri Platz i Nørre Aaby.